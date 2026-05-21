شهدت محافظات مصر، لا سيما مناطق جنوب الصعيد والوادي الجديد، تحولاً دراماتيكياً ومفاجئاً في حالة الطقس خلال أربع وعشرين ساعة فقط، فبعد أن عاش سكان تلك المناطق يوماً شديد الحرارة يوم الأربعاء 20 مايو، تجاوزت فيه النواحي حاجز الأربعين درجة مئوية ولامست عتبة الخمسين في بعض الأنحاء، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض حاد وملحوظ في درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الخميس 21 مايو، ليعود الطقس إلى مربع "الحرارة المحتملة" وينكسر لهيب الصيف المبكر.

وقد تمثل الرابح الأكبر من هذا التحول المفاجئ في مدينتي أسوان وأبو سمبل، اللتين سجلتا ذروة الارتفاع يوم الأربعاء بمعدل لاهب بلغ 48 درجة مئوية تحت أشعة الشمس المباشرة. هذا الارتفاع القياسي تراجع بشكل مذهل وهائل مع حلول اليوم الخميس، ليستقر المؤشر عند 36 درجة مئوية في أسوان و38 درجة مئوية في أبو سمبل، مسجلاً فارقاً كبيراً في درجات الحرارة يصل إلى 12 درجة مئوية دفعة واحدة، مما أتاح للسكان التقاط الأنفاس بعد ليلة شديدة الحرارة.

ولم تكن محافظة الأقصر بمعزل عن هذا التراجع القياسي؛ فبعد أن واجهت المدينة الأثرية طقساً خانقاً عند 45 درجة مئوية يوم الأربعاء، تنفست الصعداء وانخفضت الحرارة العظمى فيها اليوم الخميس بمقدار عشر درجات كاملة لتستقر عند 35 درجة مئوية.

وهو ذات المشهد الذي تكرر في محافظة قنا، التي هبطت درجات الحرارة فيها من 42 درجة مئوية إلى 33 درجة مئوية، لتسجل تراجعاً كبيراً بمقدار 9 درجات مئوية حوّل الأجواء من حارة خانقة إلى معتدلة نسبياً.

وفي عمق الصحراء الغربية، رصدت خرائط الطقس تحولاً مشابهاً في محافظة الوادي الجديد التي كانت قد سجلت 41 درجة مئوية خلال الموجة الحارة يوم الأربعاء، لتنكسر حدة الطقس فيها اليوم الخميس مسجلة 34 درجة مئوية.

هذا الانخفاض الجماعي للمدن التي تخطت حاجز الأربعين يعود إلى تأثر البلاد بكتل هوائية أقل حرارة، أسهمت في تراجع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليعود الطقس ليصبح مائلاً للحرارة نهاراً ومعتدلاً خلال ساعات الليل.