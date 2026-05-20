تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة البحرية وتعزيز قدرات الدولة في هذا القطاع الحيوي، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد Piero NERI، مراسم توقيع عقد اتفاق جديد لتصدير قاطرتين بحريتين بقوة شد 80 طنًا من طراز “TRACTOR”، وذلك بمقر شركة قناة السويس للقوارب الحديثة بمدينة سفاجا.

ووقع العقد السيد مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، والسيد Piero NERI رئيس المجموعة الإيطالية، بحضور السيد Corrado Neri العضو المنتدب التجاري للمجموعة الإيطالية، والمهندس حسن كمال عضو مجلس إدارة شركة قناة السويس للقوارب الحديثة.

توقيع عقد جديد لتصدير قاطرتين حديثتين إلى إيطاليا



وتنص بنود التعاقد على قيام شركة قناة السويس للقوارب الحديثة ببناء وبيع قاطرتين لصالح مجموعة “NERI” الإيطالية من طراز “TRACTOR”، وفق تصميم المكتب العالمي “روبرت آلن”، بقوة شد تبلغ 80 طنًا، ومزودتين برفاصات ASD أمامية، وذلك تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية “RINA”.

وتتماثل مواصفات القاطرتين، حيث يبلغ طول القاطرة الواحدة 30 مترًا، وعرضها 12.8 متر، وعمقها 4.90 متر، فيما تصل سرعتها إلى 12 عقدة بحرية، بقوة شد تبلغ 80 طنًا.

متابعة تنفيذ قاطرتي «عزم» بقوة شد 90 طنًا



وعلى هامش مراسم التوقيع، عقد الفريق أسامة ربيع اجتماعًا مع رئيس مجموعة NERI الإيطالية لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع بناء قاطرتين من طراز “عزم” بقوة شد 90 طنًا من طراز “Rastar 3200-W”، الجاري تنفيذهما حاليًا داخل شركة قناة السويس للقوارب الحديثة لصالح المجموعة الإيطالية، وذلك في إطار التعاقد الموقع بين الجانبين في أكتوبر الماضي.

أسامة ربيع: نستهدف تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي للصناعات البحرية



وأكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لصناعة وبناء الوحدات البحرية تحت شعار “صُنع في مصر بجودة عالمية”، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع مجموعة NERI الإيطالية يمثل شهادة ثقة جديدة في قدرات الترسانات الوطنية على المنافسة والتصدير للأسواق الأوروبية.

وأوضح رئيس الهيئة أن شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تقدم نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوطين الصناعات البحرية وتلبية احتياجات الموانئ المصرية، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة بالخارج.

وأشار إلى أن الهيئة تمضي بخطوات متسارعة لتعظيم الاستفادة من الترسانات والشركات التابعة لها، وتحويلها إلى منصة صناعية متطورة لإنتاج وحدات بحرية وفق أحدث المعايير والتكنولوجيا العالمية.

رئيس مجموعة NERI: جودة التصنيع المصرية تماثل الترسانات الأوروبية



من جانبه، أكد السيد Piero NERI رئيس المجموعة الإيطالية حرصه على توسيع نطاق التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس، من خلال تفعيل بند التعاقد الخاص بإمكانية بناء قاطرتين إضافيتين من طراز “عزم” بقوة شد 90 طنًا.

كما كشف عن وجود مفاوضات جارية لبناء صال بحري مجهز برافعة بقدرة 200 طن، بالإضافة إلى يخت سياحي بطول 35 مترًا، في إطار خطط التوسع المستقبلية بين الجانبين.

وأوضح رئيس المجموعة الإيطالية أن سياسة “NERI” تعتمد على اختيار شركائها وفق معايير واضحة، يأتي في مقدمتها الجودة والكفاءة، مشيدًا بما لمسه من مستوى متقدم في أعمال التصنيع والبناء داخل ترسانة شركة قناة السويس للقوارب الحديثة.

وأكد ثقته في أن جودة التصنيع المصرية ستوازي نظيرتها داخل الترسانات الأوروبية، معربًا عن تطلعه للاحتفال بتسليم القاطرتين الجديدتين بقوة شد 90 طنًا خلال شهر سبتمبر المقبل.

إشادة بتطوير البنية التحتية وترقب لتوسعات مستقبلية



وأشاد رئيس مجموعة NERI الإيطالية بالتطور الكبير الذي شهدته أعمال البنية التحتية بترسانة جنوب البحر الأحمر خلال فترة زمنية قصيرة، معتبرًا أن هذا التطور يدعم خطط التوسع المستقبلية ويعزز فرص نجاح الشراكة بين الجانبين.

فيما أعرب السيد Corrado Neri العضو المنتدب التجاري للمجموعة الإيطالية عن ثقته في اتساع حجم التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن شركة قناة السويس للقوارب الحديثة نجحت في تلبية تطلعات المجموعة الإيطالية فيما يتعلق بالجودة والالتزام الزمني والأسعار التنافسية.

ومن جانبه، أكد السيد مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة أن الشركة نجحت في اكتساب ثقة مجموعة NERI الإيطالية وتعزيز التعاون معها من خلال توقيع الاتفاق الجديد لبناء وتصدير قاطرتين من طراز جديد بقوة شد 80 طنًا، باعتبارها خطوة أولى ضمن مشروع تعاون أوسع يشمل بناء وحدات بحرية متعددة خلال المرحلة المقبلة.