واصل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولاته التفقدية بمراكز المحافظة، حيث قام بزيارة سوق الباعة الجائلين بمدينة منفلوط، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة والوقوف على احتياجات المواطنين، في إطار خطة المحافظة لتنظيم الأسواق والحد من العشوائية بالشوارع الرئيسية.

رافق المحافظ خلال جولته كل من وليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعماد عزيز وكرم عبدالحفيظ، نائبي رئيس المركز، لمتابعة الموقف ميدانيًا.

تفاصيل ومكونات سوق منفلوط

وتفقد محافظ أسيوط مكونات السوق، الذي يضم 167 محلًا وباكية على مساحة تقارب 3 آلاف متر مربع بمنطقة الصياد أمام مسجد مسك الختام، حيث استمع إلى شرح حول نسب الإشغال ومستوى الخدمات المتاحة.

محافظ أسيوط يحاور الباعة والمواطنين

وحرص المحافظ على التحاور مع عدد من الباعة والمواطنين، للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير السوق وتوفير الخدمات اللازمة، بما يضمن انتظام العمل وتيسير حركة البيع والشراء.

أهمية الأسواق الحضارية



وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسواق الحضارية وتنظيم أوضاع الباعة الجائلين، باعتباره من الملفات الحيوية التي تسهم في تحسين بيئة العمل، وتوفير مصدر رزق مناسب، إلى جانب الحد من العشوائية والإشغالات التي تؤثر على الحركة المرورية والمظهر العام.

توجيهات بحل المشكلات وتعظيم الاستفادة



وشدد المحافظ على أهمية الاستغلال الأمثل لجميع المحلات والباكيات داخل السوق، موجهًا بدراسة المعوقات التي تواجه الباعة والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

استمرار حملات إزالة الإشغالات



كما وجه المحافظ باستمرار حملات رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، مع تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق والمنشآت الخدمية بمختلف مراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.