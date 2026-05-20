الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

مساعدو توروب يجمعون متعلقاتهم من التتش ويستعدون للرحيل عن الأهلي

كتب : رمضان حسن

01:55 م 20/05/2026 تعديل في 01:56 م
قام الجهاز المعاون للدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، بجمع متعلقاتهم من داخل المكاتب الموجود في ملعب التتش بالجزيرة تمهيدًا للرحيل النهائي عن القلعة الحمراء.

وكشف مصدر بالأهلي لـ مصرواي، أن كلا من جون مولبي وإيمري سابيتش مساعدا توروب، بجانب كاي ستيفانس مدرب حراس المرمي وجاكوب ويليام المعد البدني جمعوا متعلقاتهم قبل مغادرة القاهرة في الساعات القادمة وبالتحديد عقب مباراة المصري البورسعيدي.

توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك

ويودّع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، جمهور النادي الأهلي خلال مباراة المصري البورسعيدي التي تقام في الثامنة مساء اليوم في ملعب برج العرب في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

وتنتعي علاقة توروب وجهازه المعاون مع الأهلي بنهاية مباراة المصري البورسعيدي إذ يعقد مسئولو النادي جلسة غدًا مع مدير أعماله لفسخ التعاقد بالتراضي بعد أن تم الاستقرار على رحيله دون الانتظار لنهاية شهر يونيو المقبل.

ويطير توروب خلال 48 ساعة عائدًا إلي بلاده بعدما أبلغه النادي بفسخ التعاقد معه وإنهاء العلاقة بينهما تمامًا ، وقام المدرب مؤخرًا بحجز تذكرة العودة للدنمارك ونفس الحال لجهازه الأجنبي المعاون.

واتفق الأهلي مع توروب على الرحيل بعد مباراة المصري على أن يحصل على راتب 5 أشهر بقيمة إجمالية 800 ألف دولار، بخلاف ما سيتقاضاه معاونوه الأجانب الذين سيحصلون علي 400 ألف دولار ليصل إجمالي المبلغ في النهاية لمليون و200 ألف دولار.

" ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان
" ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان
"مش صاحبي".. تصريحات طاهر أبو زيد عن الخطيب وراتب أسامة حسني تثير الجدل
"مش صاحبي".. تصريحات طاهر أبو زيد عن الخطيب وراتب أسامة حسني تثير الجدل
فيديو| بسبب "فلسطين حرة".. بن غفير ينكّل بنشطاء أسطول الصمود المعتقلين
فيديو| بسبب "فلسطين حرة".. بن غفير ينكّل بنشطاء أسطول الصمود المعتقلين
وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بن غفير: أنت لست واجهة لإسرائيل
وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بن غفير: أنت لست واجهة لإسرائيل
"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز