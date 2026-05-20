قام الجهاز المعاون للدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، بجمع متعلقاتهم من داخل المكاتب الموجود في ملعب التتش بالجزيرة تمهيدًا للرحيل النهائي عن القلعة الحمراء.

وكشف مصدر بالأهلي لـ مصرواي، أن كلا من جون مولبي وإيمري سابيتش مساعدا توروب، بجانب كاي ستيفانس مدرب حراس المرمي وجاكوب ويليام المعد البدني جمعوا متعلقاتهم قبل مغادرة القاهرة في الساعات القادمة وبالتحديد عقب مباراة المصري البورسعيدي.

توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك

ويودّع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، جمهور النادي الأهلي خلال مباراة المصري البورسعيدي التي تقام في الثامنة مساء اليوم في ملعب برج العرب في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

وتنتعي علاقة توروب وجهازه المعاون مع الأهلي بنهاية مباراة المصري البورسعيدي إذ يعقد مسئولو النادي جلسة غدًا مع مدير أعماله لفسخ التعاقد بالتراضي بعد أن تم الاستقرار على رحيله دون الانتظار لنهاية شهر يونيو المقبل.

ويطير توروب خلال 48 ساعة عائدًا إلي بلاده بعدما أبلغه النادي بفسخ التعاقد معه وإنهاء العلاقة بينهما تمامًا ، وقام المدرب مؤخرًا بحجز تذكرة العودة للدنمارك ونفس الحال لجهازه الأجنبي المعاون.

واتفق الأهلي مع توروب على الرحيل بعد مباراة المصري على أن يحصل على راتب 5 أشهر بقيمة إجمالية 800 ألف دولار، بخلاف ما سيتقاضاه معاونوه الأجانب الذين سيحصلون علي 400 ألف دولار ليصل إجمالي المبلغ في النهاية لمليون و200 ألف دولار.

اقرأ أيضا :

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري

طائرة درع الدوري تصل للأهلي في 40 دقيقة و15 دقيقة للزمالك وبيراميدز