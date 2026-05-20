شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطًا ملحوظًا في حركة التداول البحرية، حيث رست 13 سفينة تجارية على أرصفة الموانئ المختلفة، وجرى تداول 17 ألف طن بضائع، إلى جانب تداول 1029 شاحنة و121 سيارة، فيما سجلت صالات السفر والوصول تداول 3496 راكبًا.

موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 17 ألف طن بضائع

وشملت حركة الواردات استقبال 7 سفن بحمولة بلغت 3700 طن بضائع، و514 شاحنة، و112 سيارة، بينما جرى تصدير 13300 طن بضائع على متن 6 سفن، بالإضافة إلى 515 شاحنة و9 سيارات.

نشاط ملحوظ بميناء سفاجا

وسجل ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن هي: “PELAGOS Express” و“POSEIDON EXPRESS” والسفينة “الحرية”، فيما غادرت الميناء ثلاث سفن أخرى هي: “Alcudia Express” و“Pan LiLi” و“الحرية 2”.

تداول 5500 طن بميناء نويبع

وفي ميناء نويبع، جرى تداول 5500 طن بضائع و350 شاحنة، من خلال الرحلات المكوكية التي نفذتها أربع سفن هي: “آور” و“أيلة” و“الحسين” و“سينا”.

استقبال معدات بميناء بورتوفيق

كما استقبل ميناء بورتوفيق بالسويس السفينة “LILY OF SEA” وعلى متنها 435 طنًا من المعدات، فيما سجلت الحركة الإجمالية بموانئ الهيئة وصول وسفر 3496 راكبًا عبر الأرصفة المختلفة.