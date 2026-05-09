استقبلت الهيئة العامة لـميناء الإسكندرية السفينة السياحية Crystal Serenity، في محطتها الأخيرة داخل مصر، اليوم السبت، ضمن فعاليات “رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين” التي نظمها المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC).

قادة صناعة السياحة العالمية على متن السفينة

وضمت السفينة 202 شخصية بارزة في قطاع السياحة والسفر عالميًا، من بينهم رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر، ووزراء ودبلوماسيون دوليون، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، في فعالية تستهدف تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.

دعم السياحة البحرية ورؤية وزارة النقل

وتأتي الزيارة تنفيذًا لرؤية وزارة النقل لتنشيط السياحة البحرية، حيث جابت السفينة عددًا من الموانئ المصرية مرورًا بـقناة السويس، تحت شعار “التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر”.

إمكانات متطورة لمحطة الركاب السياحية

وشهد الاستقبال حضور قيادات من وزارات النقل والسياحة والداخلية، حيث تم التأكيد على جاهزية محطة الركاب السياحية بالميناء، التي تمتد على مساحة تتجاوز 34 ألف متر مربع، وتستوعب حتى 8000 سائح في وقت واحد، مع أرصفة قادرة على استقبال 4 سفن سياحية في آنٍ واحد.

بنية تحتية تدعم السياحة الدولية

وتضم محطة الركاب 3 طوابق تشمل سوقًا حرة ومركزًا تجاريًا يضم 107 محال تجارية، إلى جانب مطاعم وكافيتريات، بما يعزز مكانة ميناء الإسكندرية كمحور رئيسي للسياحة البحرية على البحر المتوسط.