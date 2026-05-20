ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث كوبري بنها بعد إصابة 5 أشخاص

كتب : أسامة علاء الدين

12:28 م 20/05/2026
    حادث كوبري بنها (1)
    حادث كوبري بنها (6)
    حادث كوبري بنها (3)
    حادث كوبري بنها (2)
    حادث كوبري بنها (4)
    حادث كوبري بنها (5)

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على قائد سيارة النقل الثقيل “التريلا” المتسبب في حادث التصادم الذي وقع أعلى كوبري بنها، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، فيما تم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقال الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري بنها ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل الحادث والإصابات

وكشفت المعاينة الأولية اصطدام سيارة نقل ثقيل “تريلا” بـ7 سيارات سوزوكي وأخرى محملة بالبطيخ، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إعادة الحركة المرورية

ودفع رجال مرور القليوبية بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية أعلى الكوبري بعد توقفها جزئيًا بسبب التصادم.

مباشرة التحقيقات

وتم تحرير محضر بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث مروري بنها القليوبية

مصر تقضي على مرض عانت منه منذ 3000 سنة.. كيف حققت ذلك؟
كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
البترول: خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 440 مليون دولار وتسويتها بالكامل
"تعقيم شامل وتوعية للعاملين".. تحرك استباقي من "السياحة" لمواجهة إيبولا
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
