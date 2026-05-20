ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على قائد سيارة النقل الثقيل “التريلا” المتسبب في حادث التصادم الذي وقع أعلى كوبري بنها، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، فيما تم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقال الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري بنها ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل الحادث والإصابات

وكشفت المعاينة الأولية اصطدام سيارة نقل ثقيل “تريلا” بـ7 سيارات سوزوكي وأخرى محملة بالبطيخ، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إعادة الحركة المرورية

ودفع رجال مرور القليوبية بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية أعلى الكوبري بعد توقفها جزئيًا بسبب التصادم.

مباشرة التحقيقات

وتم تحرير محضر بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

