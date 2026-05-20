التشكيل المتوقع لبيراميدز ضد سموحة في الدوري المصري اليوم

التشكيل المتوقع للزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري اليوم

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة سموحة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي المباراة المرتقبة التي يدخلها بيراميدز بشعار "لا بديل عن الفوز"، مع ترقب نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، حيث يتمسك الفريق السماوي بآماله في التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه حال تعثر المتصدر.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام سموحة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – أسامة جلال – كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين – حامد حمدان – وليد الكرتي – ناصر ماهر – أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز

يدخل بيراميدز المباراة في ظل غياب ثلاثة من لاعبيه، إذ يغيب رمضان صبحي بسبب الإيقاف، بينما يواصل مصطفى فتحي الغياب للإصابة، إلى جانب محمد حمدي الذي تأكد ابتعاده بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة

وضمت قائمة الفريق التي أعلنها الجهاز الفني:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد، شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي، أسامة جلال، كريم حافظ، محمد حمدي إبراهيم، محمد الشيبي، محمود مرعي.

خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، عودة فاخوري، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، أحمد توفيق، باسكال فيري، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، محمود زلاكة.

خط الهجوم: يوسف أوباما، دودو الجباس، مروان حمدي، فيستون ماييلي.

