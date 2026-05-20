واصلت مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون بمحافظة بني سويف استقبال الأقماح المحلية من المزارعين، ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم منظومة التوريد وتوفير التيسيرات اللازمة للمزارعين.

توريد أكثر من 223 ألف طن قمح ببني سويف

وقال محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، إن إجمالي الكميات الموردة منذ انطلاق موسم التوريد منتصف أبريل الماضي بلغ 223 ألفًا و716 طنًا من الأقماح المحلية، جرى استلامها وفرزها داخل مواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية على مستوى المحافظة.

وأكد انتظام عمليات الاستلام داخل مواقع التوريد، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين لتيسير الإجراءات وسرعة إنهاء الأعمال اليومية.

التموين توجه بتذليل المعوقات

وأشار وكيل وزارة التموين إلى تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، باستمرار تقديم الدعم والتيسيرات المطلوبة لأعمال توريد القمح، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المزارعين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين دون تأخير، مع توفير مناخ تنافسي يشجع على زيادة معدلات التوريد خلال الموسم الحالي.

أسعار توريد القمح

وأوضح أن الحكومة حددت سعر توريد أردب القمح زنة 150 كيلوجرامًا بقيمة 2500 جنيه، في إطار جهود الدولة لتشجيع المزارعين على التوسع في التوريد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح المحلي.