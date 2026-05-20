إعلان

استلام 223 ألف طن قمح بصوامع وشون بني سويف منذ بداية موسم التوريد

كتب : حمدي سليمان

01:22 م 20/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    توريد أكثر من 223 ألف طن قمح داخل مواقع التخزين ببني سويف (1)
  • عرض 7 صورة
    توريد أكثر من 223 ألف طن قمح داخل مواقع التخزين ببني سويف (3)
  • عرض 7 صورة
    توريد أكثر من 223 ألف طن قمح داخل مواقع التخزين ببني سويف (6)
  • عرض 7 صورة
    توريد أكثر من 223 ألف طن قمح داخل مواقع التخزين ببني سويف (7)
  • عرض 7 صورة
    توريد أكثر من 223 ألف طن قمح داخل مواقع التخزين ببني سويف (5)
  • عرض 7 صورة
    توريد أكثر من 223 ألف طن قمح داخل مواقع التخزين ببني سويف (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون بمحافظة بني سويف استقبال الأقماح المحلية من المزارعين، ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم منظومة التوريد وتوفير التيسيرات اللازمة للمزارعين.

توريد أكثر من 223 ألف طن قمح ببني سويف

وقال محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، إن إجمالي الكميات الموردة منذ انطلاق موسم التوريد منتصف أبريل الماضي بلغ 223 ألفًا و716 طنًا من الأقماح المحلية، جرى استلامها وفرزها داخل مواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية على مستوى المحافظة.

وأكد انتظام عمليات الاستلام داخل مواقع التوريد، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين لتيسير الإجراءات وسرعة إنهاء الأعمال اليومية.

التموين توجه بتذليل المعوقات

وأشار وكيل وزارة التموين إلى تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، باستمرار تقديم الدعم والتيسيرات المطلوبة لأعمال توريد القمح، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المزارعين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين دون تأخير، مع توفير مناخ تنافسي يشجع على زيادة معدلات التوريد خلال الموسم الحالي.

أسعار توريد القمح

وأوضح أن الحكومة حددت سعر توريد أردب القمح زنة 150 كيلوجرامًا بقيمة 2500 جنيه، في إطار جهود الدولة لتشجيع المزارعين على التوسع في التوريد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح المحلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف القمح اتموين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"45 غرزة".. شقيقة مسلم تعلن إصابته في مشاجرة مع زوجته
زووم

"45 غرزة".. شقيقة مسلم تعلن إصابته في مشاجرة مع زوجته
حقيقة طائرة نقل درع الدوري "بخطين حمر".. مسؤول يحسم الجدل
رياضة محلية

حقيقة طائرة نقل درع الدوري "بخطين حمر".. مسؤول يحسم الجدل
أنظمة ADAS.. كيف تعمل وما أبرز السيارات المزودة بها في مصر؟
نصائح

أنظمة ADAS.. كيف تعمل وما أبرز السيارات المزودة بها في مصر؟
ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب.. هل يواجه السوق العقاري المصري فقاعة صامتة؟
اقتصاد

ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب.. هل يواجه السوق العقاري المصري فقاعة صامتة؟
اكتساح أبيض.. ماذا يقول تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا قبل موقعة الحسم؟
رياضة محلية

اكتساح أبيض.. ماذا يقول تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا قبل موقعة الحسم؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة