السيطرة على حريق داخل مخبز بمول تجاري في العبور

كتب : أسامة علاء الدين

10:48 م 18/05/2026

حريق ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز بأحد المولات التجارية بمدينة العبور، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.
وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء للتعامل مع النيران والسيطرة عليها.

منع امتداد النيران للمحال المجاورة

ونجحت قوات الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة داخل المول، ما ساهم في الحد من الخسائر والسيطرة السريعة على الحريق.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق لكشف ملابسات الحريق وأسبابه.

