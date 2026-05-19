قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس 7 أشخاص، بينهم ممرضين اثنين بالمستشفى الأميري الجامعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم اتهامهم بسرقة أدوية مرضى السرطان وبيعها في السوق السوداء.

إكتشاف سرقة أدوية مرضى السرطان

والبداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة العطارين من رئيس قسم صيدلية الأورام بالمستشفى الرئيسي الجامعي يفيد اكتشافه سرقة أدوية خاصة بمرضى السرطان من المستشفى.

تورط ممرضين في سرقة أدوية

وتوصلت التحريات إلى استيلاء ممرضين اثنين بالمستشفى على أدوية خاصة بمرضى السرطان مخصصة للعلاج على نفقة الدولة وإعادة بيعها من خلال 5 مساعدين صيادلة من خارج المستشفى.

قيمة الأدوية تقدر بـ 2 مليون جنيه

ووفقا للتحقيقات، قدرت حجم الأدوية المسروقة بقيمة 2 مليون جنيه، فيما ألقي القبض على المتهمين بتهمة التُصرف في عقاقير محظور بيعها حيث أنها تصرف لمرضى السرطان بالمجان ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.