تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس من السيطرة على حريق اندلع في سيارة ميكروباص، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

بلاغ باندلاع الحريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من المواطنين يفيد بنشوب حريق في سيارة ميكروباص بمنطقة العوايد بشارع الجيش الرئيسي في السويس.

سرعة انتقال قوات الإطفاء

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء من نقطة إطفاء المثلث القريبة من موقع الحريق، حيث وصلت خلال أقل من دقيقتين، وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى أسطوانة الغاز الطبيعي بالسيارة.

المعاينة الأولية تكشف سبب الحريق

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق بدأ بتصاعد أدخنة من أسفل غطاء المحرك، ما دفع السائق إلى التوقف وإنزال جميع الركاب من السيارة فورًا.

الاشتباه في ماس كهربائي

ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي بدائرة المحرك، فيما جرى تنفيذ أعمال التبريد وسحب السيارة من حرم الطريق لتسيير الحركة المرورية.