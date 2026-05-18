إعلان

"ولعت في نص الشارع".. ألسنة النيران تلتهم سيارة ميكروباص بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

06:22 م 18/05/2026

اشتعال النيران في سيارة ميكروباص بالسويس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس من السيطرة على حريق اندلع في سيارة ميكروباص، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

بلاغ باندلاع الحريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من المواطنين يفيد بنشوب حريق في سيارة ميكروباص بمنطقة العوايد بشارع الجيش الرئيسي في السويس.

سرعة انتقال قوات الإطفاء

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء من نقطة إطفاء المثلث القريبة من موقع الحريق، حيث وصلت خلال أقل من دقيقتين، وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى أسطوانة الغاز الطبيعي بالسيارة.

المعاينة الأولية تكشف سبب الحريق

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق بدأ بتصاعد أدخنة من أسفل غطاء المحرك، ما دفع السائق إلى التوقف وإنزال جميع الركاب من السيارة فورًا.

الاشتباه في ماس كهربائي

ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي بدائرة المحرك، فيما جرى تنفيذ أعمال التبريد وسحب السيارة من حرم الطريق لتسيير الحركة المرورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق ميكروباص السويس الحماية المدنية حريق سيارة حي الأربعين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اعتقدوه سحرًا في البداية".. تطورات تفشي فيروس "إيبولا" القاتل بالكونغو
شئون عربية و دولية

"اعتقدوه سحرًا في البداية".. تطورات تفشي فيروس "إيبولا" القاتل بالكونغو
محمد رمضان بالشيشة والموزة.. 5 لقطات لـ "نمبر وان" أثار بها جدل الجمهور
زووم

محمد رمضان بالشيشة والموزة.. 5 لقطات لـ "نمبر وان" أثار بها جدل الجمهور
هادية غالب تطلق مجموعة جديدة من مايوهات المحجبات.. لن تتوقع سعرها
الموضة

هادية غالب تطلق مجموعة جديدة من مايوهات المحجبات.. لن تتوقع سعرها
بعد تصدرها التريند.. أحدث 15 صورة لـ ملك زاهر مع خطيبها
زووم

بعد تصدرها التريند.. أحدث 15 صورة لـ ملك زاهر مع خطيبها
بعد رفض أمريكا.. ماذا نعرف عن العرض الإيراني "المُحدّث" لوقف الحرب؟
شئون عربية و دولية

بعد رفض أمريكا.. ماذا نعرف عن العرض الإيراني "المُحدّث" لوقف الحرب؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رعب في أبنوب .. مسلح يطلق النار عشوائيًا على مواطنين بأسيوط (صور)