أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، تنفيذ إجراءات مرورية عاجلة بشارع مصطفى كامل بحي المنتزه ثان، للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

وكانت المحافظة قد تلقت العديد من شكاوى المواطنين بشأن صعوبة عبور المشاة للطريق، إلى جانب رصد إدارة المرور لعدد من الحوادث التي أسفرت عن وقوع إصابات ووفيات، رغم وجود إشارتين لعبور المشاة بالمنطقة.

توجيهات عاجلة من المحافظ

ووجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على رفع معدلات السلامة المرورية بمختلف المحاور والطرق الرئيسية.

تحرك مشترك لرفع معدلات الأمان

واتخذت كل من حي المنتزه ثان، وإدارة المرور، ومديرية الطرق والنقل، عددًا من الإجراءات الفنية لرفع معدلات الأمان بالطريق العام، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

إنشاء مطبات صناعية وتركيب لافتات

وشملت الإجراءات تنفيذ 6 مطبات صناعية لتهدئة سرعة المركبات وتسهيل عبور المشاة بالاتجاهين القبلي والبحري، وذلك في مناطق: أمام مسجد العمراوي، أمام مركز شباب العمراوي، أمام مدخل شارع المدارس.

كما جرى تركيب لافتات إرشادية وتحذيرية لتنبيه قائدي المركبات وتهدئة السرعات، خاصة بالمناطق التي شهدت أعمال تطوير وتوسعة وارتفاعًا في الكثافات المرورية.

تطوير وتوسعة شارع مصطفى كامل

يُذكر أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة شارع مصطفى كامل بنطاق حي المنتزه ثان، والتي شملت مناطق "45، اسكوت، سيكلام، الملاحة"، ما أدى زيادة عرض الطريق ببعض القطاعات ليتجاوز 40 مترًا.