الحبس 7 أشهر لنجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع

كتب : أحمد عادل

04:23 م 19/05/2026 تعديل في 04:24 م

احمد حسام ميدو

قضت محكمة الطفل بالأميرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة نجل أحمد حسام "ميدو"، لاعب منتخب مصر السابق، بالحبس 7 أشهر في اتهامه بحيازة مواد مخدرة ومقاومة السلطات بمنطقة التجمع الخامس.

ويواجه "حسين"، نجل أحمد حسام ميدو، 4 اتهامات أمام محكمة الطفل، لعدم تجاوزه 18 عامًا، إذ أسندت إليه نيابة الطفل تهمة حيازة مواد مخدرة.

كما وجهت النيابة للمتهم تهم مقاومة السلطات، وقيادة سيارة دون رخصة، فضلًا عن إتلاف ممتلكات عامة.

وكانت نيابة الطفل أحالت نجل أحمد حسام ميدو، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الطفل.

مصدر أمني: العثور على حشيش وزجاجة خمر

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع نجل ميدو، الطالب في مرحلة الثانوية العامة ويبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك بعد الاشتباه به أثناء مروره بقسم أمني بمنطقة التجمع الخامس، حيث تبين أنه يحمل قطعتين صغيرتين من الحشيش المخدر وزجاجة خمر.

وأفاد مصدر أمني بأن الأجهزة المختصة تحركت فورًا لضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، قبل إحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

