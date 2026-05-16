"كان بيعدي الطريق".. مصرع شاب دهسته تريلا في المنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

06:14 م 16/05/2026
    الأهالي يغطون الدماء بالتراب
    فور وقوع الحادث
    نقل المتوفى للمستشفى

شهد طريق "قويسنا - شبين الكوم" أمام قرية المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، منذ قليل، حادثًا مأساويًا، بعدما لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه إثر دهسه أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل "تريلا" أثناء عبوره الطريق.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

هروب سائق التريلا بعد وقوع الحادث

وبالفحص، تبين مصرع الشاب "زياد بط" في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة، فيما فرّ قائد السيارة النقل من موقع الحادث عقب وقوع التصادم.

وشهد مكان الواقعة تواجدًا مكثفًا من القيادات الأمنية وقوات الشرطة، بالتزامن مع تفريغ وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الطريق، في محاولة لكشف ملابسات الحادث وتحديد السيارة المتسببة وضبط قائدها.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية لضبط السائق الهارب.

حادث المنوفية شبين الكوم تريلا حوادث الطرق

