شهد الطريق الزراعي بنها - القاهرة حادث انقلاب مقطورة محملة بالزلط قبل طلعة كوبري قها، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما دفعت الأجهزة المعنية بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب مقطورة محملة بالزلط قبل طلعة كوبري قها بالطريق الزراعي بنها - القاهرة.

انتقال أمني ومعاينة أولية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية، بإشراف اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات انقلاب المقطورة على جانب الطريق دون وقوع إصابات.

رفع آثار الحادث وتسيير المرور

وجرى الدفع بالمعدات والأوناش لسرعة رفع آثار الحادث من الطريق، لمنع تعطيل الحركة المرورية وتكدس السيارات بالطريق الزراعي، مع العمل على إعادة الحركة لطبيعتها في أسرع وقت.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة وملابساتها، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.