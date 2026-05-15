أصيب 3 طلاب، مساء الجمعة، في حادث دراجة نارية وقع بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دراجة نارية بجوار محطة وقود بحي طريق الداخلة غرب مدينة الخارجة، وأسفر عن إصابة 3 طلاب.

أسماء المصابين

وتبين من الفحص إصابة كل من: يوسف هاني محمود (17 عامًا)، إسماعيل محمد إسماعيل (17 عامًا)، وأسامة محمد أحمد (17 عامًا)، وجميعهم طلاب.

نقل المصابين للمستشفى

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث يخضعون للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتكثف الجهات المختصة في الوادي الجديد جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، خاصة مع متابعة حوادث الطرق داخل مدينة الخارجة والمناطق المجاورة.