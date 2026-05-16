قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 8 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية بولاق أبو العلا"، إلى جلسة 20 مايو للمرافعة.

محاكمة 6 متهمين في قضية "خلية بولاق أبو العلا"

تضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول خلال الفترة من عام 2014 وحتى 16 فبراير 2021، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية داخل مصر وخارجها، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما التحق بعضهم بجماعة إرهابية خارج البلاد تُعرف باسم "جبهة النصرة"، فيما وُجهت للمتهم الثاني تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

