"الجنايات" تؤجل محاكمة 62 متهما في قضية "اللجان الإدارية"

كتب : صابر المحلاوي

07:10 م 16/05/2026

قفص الاتهام

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 62 متهمًا في القضية رقم 7425 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجان الإدارية"، إلى جلسة 19 يوليو لمرافعة النيابة.

محاكمة 62 متهما في قضية "اللجان الإدارية"

تضمن أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا خلال الفترة من عام 1955 وحتى 20 أغسطس 2025، انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن عددًا من المتهمين، من بينهم المتهمون العاشر والتاسع والثلاثون والحادي والأربعون والخامس والأربعون والخمسون، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب.

