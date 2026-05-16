قررت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إحالة العاملين بمركزي شباب "أحمد عرابي" و"المطار" للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم الانضباط الإداري.

وجاء القرار عقب حملة ميدانية مكبرة شنتها المديرية، اليوم الجمعة، شملت المتابعة والرقابة على 30 مركز شباب بمختلف أنحاء المحافظة.

رصد مخالفات بمركزي أحمد عرابي والمطار

أسفرت أعمال لجان المتابعة عن رصد أوجه قصور داخل مركزي شباب أحمد عرابي والمطار، تمثلت في عدم تواجد الموظفين بمقار عملهم حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وأكدت وكيل الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الحوكمة وتحقيق الانضباط داخل الهيئات الشبابية، لضمان تقديم الخدمات والأنشطة بصورة تليق بالمواطنين.

تفتيش 30 منشأة شبابية بالإسكندرية

شملت جولات لجان المتابعة اليوم 30 منشأة، من بينها مراكز شباب (الصفوة، البرج القديم، التنمية الشبابية ببرج العرب، أبو صير، العمراوي، الفضالي، النصر، الحرية، الشلالات، كرموز، العبور، المنتزه، والأنفوشي).

واستهدفت اللجان الوقوف على مدى انتظام سير العمل، ومراجعة عوامل الأمن والسلامة، والتأكد من تنفيذ الأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب بالشكل الأمثل.

توجيهات وزارية ومحلية لضبط الأداء

أوضحت الدكتورة صفاء الشريف أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بضرورة تكثيف الرقابة الدورية والمفاجئة.

وشددت على عدم التهاون مع أي تقصير يؤثر على جودة الخدمات أو يعطل مصالح المواطنين، مع الاستمرار في دعم الكوادر المتميزة وتحفيز النماذج الناجحة داخل منظومة العمل الشبابي.

تطوير منظومة العمل وبناء الإنسان

أكدت وكيل الوزارة أن المتابعة المستمرة تهدف إلى تطوير الأداء الفني والإداري داخل مراكز الشباب، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان وتنمية قدرات الشباب.

وأشارت إلى أن لجان المرور ستواصل عملها بكافة أحياء الإسكندرية لضمان الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.