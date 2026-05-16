أكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن التوترات في مضيق هرمز ألقت بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وقد يستغرق التعافي سنوات.

وأوضح العمدة خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن ترامب يعمل بعقلية الصفقات مع الصين لتقليص العجز التجاري 415 مليار دولار.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين الطرفين 415 ملياراً، منها 305 مليارات صادرات صينية لأمريكا مقابل 100-105 مليارات فقط صادرات أمريكية للصين.

ولفت إلى أن "التوقعات بأن الأزمة عابرة تبددت بعد مرور أكثر من 50 يوماً، وكل يوم يرفع تكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي وتكاليف المعيشة عالمياً".

وأكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن الدول النامية ومحدودة الدخل في أفريقيا وأمريكا الجنوبية هي المتضرر الأكبر لأنها مستورد رئيسي للغذاء والطاقة.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن استمرار الأزمة يثقل كاهل الدول النامية بالديون ويرفع التضخم لمستويات قياسية قد تؤدي لاضطرابات اجتماعية حادة.