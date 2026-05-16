إعلان

خبير اقتصادي: أزمة هرمز ليست عابرة والتعافي منها قد يستغرق سنوات

كتب : داليا الظنيني

06:54 م 16/05/2026 تعديل في 07:09 م

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن التوترات في مضيق هرمز ألقت بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وقد يستغرق التعافي سنوات.

وأوضح العمدة خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن ترامب يعمل بعقلية الصفقات مع الصين لتقليص العجز التجاري 415 مليار دولار.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين الطرفين 415 ملياراً، منها 305 مليارات صادرات صينية لأمريكا مقابل 100-105 مليارات فقط صادرات أمريكية للصين.

ولفت إلى أن "التوقعات بأن الأزمة عابرة تبددت بعد مرور أكثر من 50 يوماً، وكل يوم يرفع تكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي وتكاليف المعيشة عالمياً".

وأكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن الدول النامية ومحدودة الدخل في أفريقيا وأمريكا الجنوبية هي المتضرر الأكبر لأنها مستورد رئيسي للغذاء والطاقة.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن استمرار الأزمة يثقل كاهل الدول النامية بالديون ويرفع التضخم لمستويات قياسية قد تؤدي لاضطرابات اجتماعية حادة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

دول نامية مضيق هرمز عجز تجاري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البيت الأبيض: ترامب يمتلك كل الخيارات للتعامل مع إيران لكنه يفضل الدبلوماسية
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: ترامب يمتلك كل الخيارات للتعامل مع إيران لكنه يفضل الدبلوماسية
"مبعملش معصية وبقول أدعية قبل الرقص".. 5 تصريحات جريئة لـ دينا تثير الجدل
زووم

"مبعملش معصية وبقول أدعية قبل الرقص".. 5 تصريحات جريئة لـ دينا تثير الجدل
"حضور كبير".. جماهير الزمالك تزين مدرجات ستاد القاهرة لدعم اللاعبين في
رياضة محلية

"حضور كبير".. جماهير الزمالك تزين مدرجات ستاد القاهرة لدعم اللاعبين في
الحكومة تكشف موعد انتهاء المرحلة الرابعة من تطوير وسط البلد
أخبار مصر

الحكومة تكشف موعد انتهاء المرحلة الرابعة من تطوير وسط البلد
في سوهاج.. خروف مقابل طلب صداقة (صور)
علاقات

في سوهاج.. خروف مقابل طلب صداقة (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. ماذا يحدث في ستاد القاهرة بـ نهائي الكونفدرالية؟ (تغطية خاصة)
مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في الكونفدرالية.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز باللقب وحظوظ اللاعبين
شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية