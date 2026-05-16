أصدر حزب الله بيانا في ذكرى اتفاق 17 مايو، حذر فيه من خطورة الظروف اللبنانية والإقليمية الراهنة بفعل العدوان الأمريكي الإسرائيلي المتصاعد، معتبرا أن المحاولات الحالية لإبرام اتفاق سلام "كامل وشامل" تتجاوز في خطرها وانحرافها اتفاق عام 1983.

رفض الإملاءات في ذكرى اتفاق 17 مايو

وأكد حزب الله رفضه الكامل لأي إملاءات أو ضغوط أو وصايات خارجية، أمريكية أو غيرها، تحاول فرض مسار يطعن في سيادة لبنان واستقلاله وكرامته، مشيرا إلى أن ما يجاهر به من وصفهم بـ"قادة العدو" حول المشاريع الاستيطانية يؤكد أطماعهم الثابتة في الأرض والمياه والثروات الطبيعية اللبنانية، معتبرا أن قبول السلطة اللبنانية بالمفاوضات المباشرة يصب في خانة تعزيز المكتسبات الإسرائيلية على حساب لبنان وأهله.

تحذيرات للسلطة اللبنانية بذكرى اتفاق 17 مايو

ودعا الحزب السلطة اللبنانية إلى عدم الذهاب بعيدا في "خيارات منحرفة مع العدو"، لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار الدولة والمجتمع، مطالبا بوقف مسلسل التنازل المجاني وسيناريو التفريط بالحقوق.

ودعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى التخلي عن أوهام إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع عدو غاصب ومحتل، والالتزام بالمصلحة الوطنية أولا بحكم القانون والدستور اللبناني.

تداعيات اتفاق نوفمبر

وتساءل حزب الله عن النتائج التي حققها انخراط السلطة اللبنانية فيما وصفه بـ"المسار التنازلي" منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، منتقدا القرارات المتخذة في 5 و7 أغسطس، والقبول بمشاركة مدني في لجنة "الميكانيزم"، والذهاب إلى المفاوضات المباشرة، مؤكدا أن لبنان لم يجنِ من هذا المسار سوى مزيد من الضغوط والعدوان والدمار، بينما يواصل العدو استهداف القرى والبلدات واستباحة السيادة اللبنانية.

الثوابت الوطنية وذكرى اتفاق 17 مايو

طالب الحزب السلطة اللبنانية بالتعاون في إطار الإجماع الوطني لتحقيق الثوابت الوطنية، والتي حددها في ضمان الانسحاب الكامل للعدو من كافة الأراضي اللبنانية، ووقف العدوان بشكل نهائي، وتحرير الأسرى.

وشدد على ضرورة العودة الفورية للنازحين إلى قراهم بكرامة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار دون قيود أو شروط أو عوائق من أي نوع.

وأكد حزب الله، على أن "الاحتلال الصهيوني لن يستقر أبدا فوق الأرض اللبنانية في ظل وجود المقاومة الباسلة ومجاهديها وشعبها المضحي من كافة الطوائف والمناطق"، مشددا على أن فجر التحرير والاستقلال الكامل سيبزغ ليعود لبنان سيدا حرا مستقلا.