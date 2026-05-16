"تاتو وقميص النادي".. ميدو يدعم الزمالك بطريقة خاصة قبل مباراة نهائي الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

06:54 م 16/05/2026
حرص أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك، على مساندة الفارس الأبيض بطريقة مختلفة قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك اليوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ميدو يدعم نادي الزمالك بطريقة خاصة

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو وهو يرتدي قميص نادي الزمالك وتاتو على يده يحمل شعار الفارس الأبيض أيضًا.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة

وفي سياق متصل، كان نادي الزمالك تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب على يد اتحاد العاصمة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجزائري الأسبوع الماضي.

ويحتاج الفارس الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين، في مباراة اليوم ليضمن التتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة.

وحال تمكن الفارس الأبيض من حصد لقب النخسة الحالية من البطولة، سيرفع عدد ألقابه في بطولة الكونفدرالية، إلى 3 ألقاب، إذ سبق له التتويج باللقب عامي 2019 و2024.

