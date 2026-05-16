كشف الفنان الكبير صلاح عبدالله عن أمنيته بفوز نادي الزمالك على غريمه نادي اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت في نهائي بطولة الكونفدرالية على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وكتب صلاح عبدالله عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": " هوه الماتش٩م ولا ١٠م، وياريت تدعولي أفرح، عشان نفسي أفرح".

صلاح عبدالله ينتمي لجمهور القلعة البيضاء

من المعروف عن الفنان صلاح عبدالله انتمائه لجماهير القلعة البيضاء (نادي الزمالك)، ويعلق دائما على مباريات الفريق سواء محليا أو قاريا، ويقوم بدعم اللاعبين عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعمال ينتظر عرضها صلاح عبدالله قريبا في الدراما التلفزيونية

يشارك الفنان صلاح عبدالله بمسلسل "إعلام وراثة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث المسلسل حول خلافات عائلية على تركة وميراث تتحول إلى صراعات حادة داخل الأسرة، تكشف أسرارًا وخبايا نفسية وشخصية بين أفراد العائلة وتُظهر تأثير المال والسلطة على العلاقات الإنسانية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد فهيم، إنتصار، تأليف كريم سرور، سيناريو وحوار هبة الحسيني، إخراج حسن صالح.

