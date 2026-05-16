عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية على جثة شاب طافية بمياه إحدى الترع بدائرة مركز شبين القناطر، داخل بطانية ومثبتة بحبال وأحجار، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ وتحركات أمنية عاجلة

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث المديرية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول وملفوف داخل بطانية وملقاة بإحدى الترع التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص مسرح الواقعة وجمع المعلومات.

تحديد هوية المجني عليه

بالفحص، تبين أن الجثة لشاب يُدعى "إبراهيم"، وتوصلت التحريات التي أشرف عليها ضباط مباحث المركز إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين.

بداية الخلاف واستدراج الضحية

وكشفت التحريات أن بداية الواقعة تعود إلى استعارة أحد المتهمين دراجة نارية خاصة بالمجني عليه بحجة قضاء مشوار، ثم تواصل معه لاحقًا مدعيًا نفاد الوقود.

وبعدها طلب المتهم من المجني عليه إحضار كمية من البنزين والتوجه إلى مكان محدد لاستلام دراجته النارية.

تنفيذ الجريمة والتخلص من الجثمان

وأوضحت التحريات أنه فور وصول المجني عليه إلى المكان المتفق عليه، فوجئ بوجود المتهم وبرفقته شخصان آخران، حيث تعدوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب ذلك، قام المتهمون بلف الجثمان داخل بطانية وربطه بالحبال، وإضافة أحجار لإثقاله، قبل إلقائه داخل الترعة لإخفاء معالم الجريمة.

ضبط المتهمين والتحقيقات

وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الصفة التشريحية.