وسط أجواء تملأها الفرحة والتفاؤل، غادر العشرات من مشجعي نادي الزمالك محافظة المنيا اليوم السبت، بعد أن تجمعوا ببعض النقاط متجهين إلى القاهرة لمشاهدة نهائي كأس الكونفدرالية.

وتداول الكثيرين صوراً لتجمعات بعض مشجعي الزمالك بمدينة بني مزار وكورنيش النيل بمدينة المنيا، مرددين هتافات تشجيعية لناديهم، وهتافات "الثالثة يا زمالك".

ويلتقي الزمالك مساء اليوم فريق إتحاد العاصمة الجزائري، في تمام التاسعة مساءً للمنافسة على بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما سبق وأن فاز الفريق الجزائري في مباراة الذهاب بهدف دون رد.