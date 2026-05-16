انخفض سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 16-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بعد انخفاضه عالميا بنسبة 2.41% ليصل إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4560 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5862 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6840 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7817 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 54720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78170 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243108 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 390850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.41% إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.