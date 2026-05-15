حادث مأساوي بكفر شكر.. مصرع طالب دهسًا تحت عجلات جرار زراعي

كتب : أسامة علاء الدين

11:14 م 15/05/2026

شهدت قرية المنشأة الكبرى التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، بعدما لقي طالب يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه إثر اصطدامه بجرار زراعي، ما أدى إلى وفاته في الحال.

بلاغ وتحرك أمني

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر يفيد بوصول طفل يُدعى "يوسف. م. ز"، 13 عامًا، إلى مستشفى كفر شكر التخصصي مصابًا بإصابات خطيرة نتيجة حادث جرار زراعي، وتوفي متأثرًا بإصاباته.

انتقال وفحص موقع الحادث

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث بقرية المنشأة الكبرى، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية أن الجرار الزراعي اصطدم بالطالب، ما أدى إلى وفاته في الحال.

نقل الجثمان والتحقيقات

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة.

