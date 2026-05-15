أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية موتوسيكل على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ رسمي

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة جرجا.

أسماء المصابين

تبين إصابة علي ع 16 عامًا مقيم بمركز البلينا، بكدمة بالجبهة من الناحية اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، كما أصيب عبدالعليم أ 55 عامًا عامل، بجرح بالأنف ونزيف، فيما أصيب عبدالرحمن أ 15 عامًا طالب، مقيم بمركز جرجا باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام بواسطة سيارات الإسعاف، لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.