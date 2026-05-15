أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوي الغربي، في نطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من اتجاه القاهرة، بعد منطقة "الصوامع" في اتجاه أسيوط، ووجود عدد من المصابين.

انتقال القيادات الأمنية

انتقل إلى موقع الحادث اللواء محمود نبيل، مساعد مدير أمن الفيوم، وأشرف على نقل المصابين وتنظيم الحركة المرورية بالطريق.

وكشفت المعاينة التي أجراها العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة لقائد السيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده وفقدانه السيطرة على المركبة، وهو ما أسفر عن انقلابها في نهر الطريق.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وأُخطرت نيابة مركز إطسا التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.