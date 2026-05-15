تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قارب صيد وبجواره زعنفة يُعتقد أنها لسمكة قرش قرب أحد الشواطئ، ما أثار حالة من الجدل حول حقيقة الواقعة ومكان تصويرها، ونسبها إلى مدينة القصير جنوب البحر الأحمر.

خبير بحري: الظاهرة طبيعية

أكد الأستاذ الدكتور أمجد شعبان، بالمعهد القومي لعلوم البحار والمتخصص في أسماك القرش، أن ظهور القروش قرب الشاطئ في هذا التوقيت من العام يُعد أمرًا طبيعيًا، ويرتبط بعوامل بيولوجية ومناخية.

ارتفاع الحرارة وزيادة النشاط

وأوضح الدكتور أمجد شعبان، أن ارتفاع درجات الحرارة يدفع أسماك القرش إلى الاقتراب من الشواطئ بحثًا عن الغذاء، مع زيادة نشاطها الغذائي خلال فصل الصيف.

موسم التزاوج من مايو إلى سبتمبر

وأشار الخبير البحري إلى أن الفترة من مايو حتى سبتمبر تمثل موسم التزاوج ووضع الصغار، ما يجعل إناث القروش تقترب من المياه الضحلة لتوفير بيئة أكثر أمانًا لصغارها بعيدًا عن المفترسات والتيارات القوية.

45 نوعًا في البحر الأحمر

وكشف أن البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة يضمان نحو 45 نوعًا من أسماك القرش، أغلبها مسالم ولا يشكل خطرًا على الإنسان، بينما توجد أنواع مفترسة محدودة مثل القرش النمر والماكو وذو الزعنفة البيضاء.

لا خطر مباشر على المصطافين

وشدد الخبير على أن وجود القروش قرب الشاطئ لا يعني خطرًا مباشرًا، فهي نادرًا ما تهاجم البشر، وتحدث هذه الحالات في ظروف استثنائية.

إرشادات لتجنب جذب القروش

ونصح الخبير البحري، بضرورة عدم إطعام الأسماك من المراكب أو إلقاء المخلفات العضوية في البحر، والسباحة في مجموعات، وتجنب ارتداء الحلي اللامعة أو الملابس الصفراء، والابتعاد عن مناطق الصيد والمياه العميقة.