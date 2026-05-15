إعلان

الدفاع المدني في غزة: 7 شهداء و20 جريحا جراء غارة إسرائيلية على القطاع

كتب : وكالات

11:39 م 15/05/2026

الغارات الجوية على غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن 7 شهداء سقطوا و20 جريحا جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بناية في حي الرمال بمدينة غزة.
وأضاف بصل في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق 3 صواريخ بشكل مباشر على مبنى في حي الرمال، ما أدى إلى تدمير عدة طوابق.
وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إلى أن الاحتلال نفذ “أحزمة نارية” خلال استهدافه البناية، كما قصف مركبة بثلاثة صواريخ.
وأكد بصل أن طواقم الدفاع المدني انتشلت عدداً من الشهداء، بعضهم أشلاء متفحمة، جراء استهداف البناية في حي الرمال، لافتا إلى أن الاحتلال استهدف أيضا سيارة في شارع الوحدة بمدينة غزة عقب قصف المبنى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة غزة غارات إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ظهورها على شواطئ القصير.. صيادون يتمكنون من اصطياد سمكة القرش
أخبار المحافظات

بعد ظهورها على شواطئ القصير.. صيادون يتمكنون من اصطياد سمكة القرش
تحذير مهم من "غرفة السياحة" لمنظمي رحلات الحج بشأن الموجة الحارة
أخبار مصر

تحذير مهم من "غرفة السياحة" لمنظمي رحلات الحج بشأن الموجة الحارة
انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي
حوادث وقضايا

ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي

"صاحب الاحتفال الشهير".. إمام عاشور يستقبل الطفل زين داخل منزله
رياضة محلية

"صاحب الاحتفال الشهير".. إمام عاشور يستقبل الطفل زين داخل منزله

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان