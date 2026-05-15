قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن 7 شهداء سقطوا و20 جريحا جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بناية في حي الرمال بمدينة غزة.

وأضاف بصل في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق 3 صواريخ بشكل مباشر على مبنى في حي الرمال، ما أدى إلى تدمير عدة طوابق.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إلى أن الاحتلال نفذ “أحزمة نارية” خلال استهدافه البناية، كما قصف مركبة بثلاثة صواريخ.

وأكد بصل أن طواقم الدفاع المدني انتشلت عدداً من الشهداء، بعضهم أشلاء متفحمة، جراء استهداف البناية في حي الرمال، لافتا إلى أن الاحتلال استهدف أيضا سيارة في شارع الوحدة بمدينة غزة عقب قصف المبنى.