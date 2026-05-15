تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو، زعموا أنها توثق ظهور سمكة قرش بالقرب من أحد شواطئ مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين.

ظهور قرش بشواطئ القصير

وأظهرت المقاطع المتداولة جسمًا يعتقد أنه لسمكة قرش يقترب من الشاطئ، فيما تفاعل المستخدمون مع الفيديوهات بشكل واسع، وسط مطالبات بالتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت الواقعة.

حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية، سواء محافظة البحر الأحمر أو وزارة البيئة، أي بيان يؤكد أو ينفي صحة الفيديوهات المتداولة أو تفاصيل الواقعة.