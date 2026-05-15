قام المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتدشين حملة التشجير بالميادين الجديدة بطريق السادات، وذلك ضمن مبادرة “أسوان بشبابها أجمل”، بهدف تحويل الطريق إلى نموذج للطريق الأخضر بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة.

جوهر المبادرة

تستهدف الحملة زراعة 2000 شجرة متنوعة من أشجار الظل الخيمية بطريق السادات والميادين المحيطة به، بما يسهم في تحسين البيئة العامة وزيادة المساحات الخضراء والحد من التلوث البصري والبيئي.

ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لزراعة 30 ألف شجرة خلال الشهور الماضية بمحيط مسجد بدر بالطابية وعدد من الشوارع المختلفة، مع توفير مصادر ري لضمان الاستدامة.

مشاركة مجتمعية واسعة

شهدت الفعاليات مشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، من بينهم نائب المحافظ أسامة رزق داود، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، إلى جانب شباب متطوعين ومبادرة “قادرون باختلاف” من ذوي الإعاقة، وعدد من أهالي أسوان، في مشهد يعكس روح التعاون والعمل الجماعي.

دعم المبادرات الشبابية

تأتي المبادرة في إطار توجه محافظة أسوان لدعم المبادرات المجتمعية كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في أعمال التطوير والتجميل.

أبعاد تنموية شاملة

وتجسد المبادرة ترجمة عملية لاستراتيجية العمل الأهلي بالمحافظة، من خلال دعم التنمية العمرانية وتحسين البنية التحتية، وتعزيز ثقافة التطوع، وزيادة الرقعة الخضراء، ونشر الوعي البيئي، إلى جانب دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع الأسواني.