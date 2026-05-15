إعلان

"وقعوا في الترعة".. إصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب توك توك بالدقهلية

كتب : رامي محمود

10:17 م 15/05/2026

سقوط توك توك داخل ترعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 4 أشخاص جراء انقلاب توك توك داخل ترعة بقرية الشوامي التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، نتيجة اختلال مقود القيادة بيد السائق، ما أدى إلى سقوط المركبة بالمياه.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث انقلاب توك توك داخل ترعة بقرية الشوامي ووجود مصابين.

انتقال قوات الإنقاذ

على الفور، انتقلت قوات مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب التوك توك في مياه الترعة بجوار محطة المياه نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة.
أسماء المصابين
وتمكن الأهالي من انتشال المصابين، وهم:
• تامر عبد الكريم عبد الله (40 عامًا) مصاب بسحجات وكدمات متفرقة
• شيماء بدير السيد (46 عامًا) مصابة بجرح قطعي بالأنف
• سميرة الشحات بدير (15 عامًا) مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وقئ
• هنا السيد عبد الحميد (16 عامًا) مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج
نقل المصابين للمستشفى
تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط توك توك انقلاب توكتوك قرية الشوامي أمن الدقهلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
أخبار مصر

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
خبير بحري لـ"مصراوي": ظهور القرش قرب الشاطئ بالبحر الأحمر سلوك طبيعي (صور)
أخبار المحافظات

خبير بحري لـ"مصراوي": ظهور القرش قرب الشاطئ بالبحر الأحمر سلوك طبيعي (صور)
الأرصاد تحذر.. رياح قوية وأتربة تضرب جنوب سيناء غدًا السبت
أخبار المحافظات

الأرصاد تحذر.. رياح قوية وأتربة تضرب جنوب سيناء غدًا السبت
محمد صلاح تحت "المجهر" في مواجهة ليفربول وأستون فيلا.. الليلة
رياضة محلية

محمد صلاح تحت "المجهر" في مواجهة ليفربول وأستون فيلا.. الليلة

خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات
كرة نسائية

خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان