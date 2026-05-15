أصيب 4 أشخاص جراء انقلاب توك توك داخل ترعة بقرية الشوامي التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، نتيجة اختلال مقود القيادة بيد السائق، ما أدى إلى سقوط المركبة بالمياه.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث انقلاب توك توك داخل ترعة بقرية الشوامي ووجود مصابين.

انتقال قوات الإنقاذ

على الفور، انتقلت قوات مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب التوك توك في مياه الترعة بجوار محطة المياه نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة.

أسماء المصابين

وتمكن الأهالي من انتشال المصابين، وهم:

• تامر عبد الكريم عبد الله (40 عامًا) مصاب بسحجات وكدمات متفرقة

• شيماء بدير السيد (46 عامًا) مصابة بجرح قطعي بالأنف

• سميرة الشحات بدير (15 عامًا) مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وقئ

• هنا السيد عبد الحميد (16 عامًا) مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.