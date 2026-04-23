استقبلت موانئ البحر الأحمر 9 سفن تجارية، رست على أرصفتها البحرية لتحقق تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، كما سجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 3208 راكبا بمينائي نويبع وسفاجا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن الموانئ التابعة لها في السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر حققت تداول 750 شاحنة بموانئ الهيئة، وبلغت حركة الواردات 5300 طن بضائع و277 شاحنة و19 سيارة على متن 4 سفن، وسجلت حركة الصادرات 58700 طن بضائع و473 شاحنة و20 سيارة على متن 5 سفن.

سحل ميناء سفاجا نشاطاً ملحوظاً باستقبال السفينتين ألكوديا إكسبريس والحرية، بينما غادرت 4 سفن أخرى من بينها السفينة لوكي أنا المحملة بـ 50 ألف طن من الفوسفات متجهة إلى الصين، بالإضافة إلى إبحار السفن بوسيدون إكسبريس، وبان لي لي والرياض.

وحقق ميناء نويبع تداول 5700 طن بضائع و394 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن هي أور والحسين وسيناء وآيلة، كما سجلت موانئ الهيئة خلال اليوم الخميس وصول وسفر 3208 ركاب.