انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

05:36 م 15/05/2026

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 61.84 جنيه للشراء، بتراجع 97 قرشًا، و62.03 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا.

بنك مصر: 61.85 جنيه للشراء، بتراجع 1.04 جنيه، و62.05 جنيه للبيع، بتراجع 41 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.84 جنيه للشراء، بتراجع 71 قرشًا، و62.03 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.92 جنيه للشراء، بتراجع 92 قرشًا، و62.12 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.87 جنيه للشراء، بتراجع 80 قرشًا، و62.05 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

