إعلان

هدوء في "الأتكة".. مراكب الصيد تربط أرصفة السويس ومطالب بصندوق إعانات -صور

كتب : حسام الدين أحمد

04:00 ص 06/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سحب طاولات السمك من المراكب لصيانتها
  • عرض 6 صورة
    لنش موقف على الرصيف
  • عرض 6 صورة
    مراكب الصيد على الرصيف الشرقي
  • عرض 6 صورة
    المراكب ربطت على الرصيف
  • عرض 6 صورة
    ربط المركب بالشيمة على رصيف الاتكة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقفت عائمات الصيد بخليج السويس عن الابحار وربطت على أرصفة ميناء الاتكة المخصص لأعمال الصيد في محافظة السويس، ذلك تنفيذا لقرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حفاظا على المخزون السمكي.

وقرر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إيقاف حرفة الجر بخليج السويس في الفترة من 1 مايو وحتى 1 سبتمبر، وإيقاف الشانشولا مع "الضلمة الأخيرة" والتي واقفت 28 ابريل الماضي، بينما يستمر الصيد بحرفة السنار والكركبة وصيد المناصب حتى 15 مايو ويتوقف حتى الأول من سبتمبر.

اما الصيد بالبحر الأحمر والغردقة خارج خليج السويس فتوقف نشاط الصيد بحرف الجر والشانشولا في 1 مايو لتعود مراكب الجر في الموسم الجديد للصيد خارج خليج السويس في 15 سبتمبر، اما مراكب الشانشولا فتعود في الأول من سبتمبر، وتسبق الحرفتين لنشات السنار التي تتوقف 3 شهور فقط تنتهي في 31 يوليو المقبل.

وقال عمرو عمارة شيخ الصيادين في السويس إن جميع عائمات الصيد بخليج السويس عادت إلى الأرصفة بعد انتهاء الصيد والمهلة الممنوحة للسماح بالعودة في آخر رحلة صيد.

وأضاف عمرو عمارة في تصريح صحفي أن الصياد يعمل في موسم الصيد فقط لمدة 8 شهور فقط بينما يتوقف عن العمل 4 شهور كل عام، خلال تلك الفترة ينفق مما استطاع ان يدخره في شهور العمل.

وطالب عمارة بضرورة تعريف الصياد بالنسبة للتأمينات الاجتماعية ليحصل على معاش بعد بلوغه 65 عامًا، وكذلك ليحصل على اعانة خلال فترة الوقف من خلال انشاء صندوق تشرف عليه الجهات المعنية بنشاط الصيد، وتقدم إعانة شهرية للصياد في شهور الوقف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميناء الأتكة خليج السويس صيد الأسماك البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تٌحذر المواطنين من عدم الانخداع في درجات الحرارة
أخبار مصر

رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تٌحذر المواطنين من عدم الانخداع في درجات الحرارة
الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
رياضة محلية

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران
أخبار مصر

أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
هدوء في "الأتكة".. مراكب الصيد تربط أرصفة السويس ومطالب بصندوق إعانات -صور
أخبار المحافظات

هدوء في "الأتكة".. مراكب الصيد تربط أرصفة السويس ومطالب بصندوق إعانات -صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟