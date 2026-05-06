توقفت عائمات الصيد بخليج السويس عن الابحار وربطت على أرصفة ميناء الاتكة المخصص لأعمال الصيد في محافظة السويس، ذلك تنفيذا لقرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حفاظا على المخزون السمكي.

وقرر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إيقاف حرفة الجر بخليج السويس في الفترة من 1 مايو وحتى 1 سبتمبر، وإيقاف الشانشولا مع "الضلمة الأخيرة" والتي واقفت 28 ابريل الماضي، بينما يستمر الصيد بحرفة السنار والكركبة وصيد المناصب حتى 15 مايو ويتوقف حتى الأول من سبتمبر.

اما الصيد بالبحر الأحمر والغردقة خارج خليج السويس فتوقف نشاط الصيد بحرف الجر والشانشولا في 1 مايو لتعود مراكب الجر في الموسم الجديد للصيد خارج خليج السويس في 15 سبتمبر، اما مراكب الشانشولا فتعود في الأول من سبتمبر، وتسبق الحرفتين لنشات السنار التي تتوقف 3 شهور فقط تنتهي في 31 يوليو المقبل.

وقال عمرو عمارة شيخ الصيادين في السويس إن جميع عائمات الصيد بخليج السويس عادت إلى الأرصفة بعد انتهاء الصيد والمهلة الممنوحة للسماح بالعودة في آخر رحلة صيد.

وأضاف عمرو عمارة في تصريح صحفي أن الصياد يعمل في موسم الصيد فقط لمدة 8 شهور فقط بينما يتوقف عن العمل 4 شهور كل عام، خلال تلك الفترة ينفق مما استطاع ان يدخره في شهور العمل.

وطالب عمارة بضرورة تعريف الصياد بالنسبة للتأمينات الاجتماعية ليحصل على معاش بعد بلوغه 65 عامًا، وكذلك ليحصل على اعانة خلال فترة الوقف من خلال انشاء صندوق تشرف عليه الجهات المعنية بنشاط الصيد، وتقدم إعانة شهرية للصياد في شهور الوقف.