أعلن الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن انتهاء يومين من المحادثات الثلاثية التي ضمت لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا أن الاجتماعات أفضت إلى تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان.

وأوضح الوفد اللبناني، في بيان اليوم الجمعة، أن الأطراف اتفقت على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً إضافية، لإتاحة المجال أمام إطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يبدأ في 29 مايو الجاري، والحفاظ على الزخم السياسي الذي تحقق خلال الأيام الماضية.

وأشار الوفد اللبناني إلى إطلاق مسار سياسي رسمي بين الجانبين، على أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات يومي 2 و3 حزيران 2026 في وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن.

وأكد الوفد اللبناني، أن الولايات المتحدة ستتولى تسهيل وتعزيز التنسيق والتواصل العسكري بين لبنان وإسرائيل عبر مسار أمني يفتتح في البنتاجون بمشاركة وفود عسكرية من البلدين.

ولفت الوفد اللبناني إلى أن الأطراف ستراجع التقدم المحقق بهدف تمديد وقف إطلاق النار مجددا إذا أحرزت المسارات التفاوضية نتائج إيجابية.

ورحب الوفد اللبناني بنتائج المحادثات، معتبرا أن تمديد التهدئة وإطلاق المسار الأمني يوفران مساحة حيوية للمواطنين اللبنانيين ويعززان مؤسسات الدولة ويفتحان مسارا سياسيا نحو استقرار دائم.

وشدد الوفد اللبناني، على أن لبنان سيواصل الانخراط بشكل بناء في المفاوضات مع الحفاظ على سيادته وحماية أمن مواطنيه، مؤكداً التزامه بالتوصل إلى اتفاق يعيد بشكل كامل السيادة الوطنية اللبنانية ويضمن سلامة وعودة جميع المواطنين.