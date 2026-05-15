أرسلت المديريات التعليمية خطابًا عاجلًا إلى الإدارات التعليمية بشأن تعديل زمن امتحان الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت المديريات التعليمية أنه تقرر زيادة مدة امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الابتدائي "عام – صم – مكفوفين" لتصبح ساعتين كاملتين بدلًا من ساعة ونصف.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالتوقيت الجديد خلال أعمال امتحانات نهاية العام بجميع المدارس.