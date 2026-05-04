في خطوة جديدة نحو تحديث أسطول الصيد المصري، شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم تدشين سفينتي الصيد لأعالي البحار «رزق 2» و«رزق 3» بترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع الصيد وتعزيز قدراته الإنتاجية.

جاءت مراسم التدشين بحضور مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تمثل السفينتان باكورة إنتاج وطني ضمن سلسلة تضم 12 سفينة من طراز «رزق» يتم بناؤها لصالح هيئة قناة السويس، تحت إشراف هيئة التصنيف الإيطالية RINA.

طفرة في صناعة سفن الصيد المصرية

أكد الفريق أسامة ربيع أن طراز «رزق» يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في صناعة سفن الصيد في مصر، باعتباره الأول من نوعه القادر على العمل في أعالي البحار والمياه الدولية وفقًا للمعايير والاتفاقيات الدولية.

وأوضح أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو امتلاك منظومة متكاملة لصيد وتصنيع وتغليف الأسماك باستخدام أحدث التقنيات العالمية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

مواصفات فنية متطورة لسفن «رزق»

تتماثل السفينتان في التصميم، حيث يبلغ طول كل سفينة 50 مترًا، وعرضها 10.5 متر، وغاطسها 4.2 متر، بينما تصل سرعتها إلى 12 عقدة.

وتضم السفينة 4 مولدات كهربائية، من بينها مولدان رئيسيان بقدرة 450 كيلووات، ومولد طوارئ بقدرة 100 كيلووات، بالإضافة إلى مولد ميكانيكي بنفس القدرة، بما يضمن استمرارية التشغيل حتى في حالات الطوارئ.

كما تم تزويدها بتجهيزات متخصصة للصيد في أعالي البحار، أبرزها خيط صيد يصل طوله إلى 150 ألف متر، إلى جانب عنابر تبريد وتجميد متطورة للحفاظ على جودة الأسماك لفترات طويلة.

تصنيع محلي وخبرة دولية

أشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن بناء هذه السفن بأيدٍ مصرية يمثل نقطة انطلاق نحو توطين صناعة السفن الكبيرة والمعقدة، واكتساب خبرات جديدة تعزز من تنافسية الصناعة البحرية المصرية إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن تحقيق عائد اقتصادي بالعملة الصعبة.

شراكة ناجحة وإنجازات متسارعة

من جانبه، أكد مصطفى الدجيشي أن مشروع سفن «رزق» يعكس نجاح الشراكة بين ترسانة جنوب البحر الأحمر وهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على بناء أربع سفن، مع الاستعداد لإجراء تجارب البحر لسفينتي «رزق 2» و«رزق 3» خلال شهرين.

إشراف دولي وفق أعلى المعايير

بدوره، أوضح المهندس شادي المتبولي، ممثل هيئة الإشراف الإيطالية RINA في مصر، أن الهيئة تابعت جميع مراحل تنفيذ المشروع، بدءًا من اعتماد التصميمات وحسابات الاتزان، مرورًا باعتماد المعدات، وصولًا إلى الإشراف الكامل على أعمال البناء، بما يضمن مطابقة السفن لأعلى المعايير الدولية.