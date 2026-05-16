إعلان

أجواء احتفالية بسوهاج خلال توديع حجاج الجمعيات الأهلية (فيديو وصور)

كتب : عمار عبدالواحد

12:05 ص 16/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حجاج سوهاج
  • عرض 4 صورة
    سكرتير عام سوهاج يودع الحجاج
  • عرض 4 صورة
    مشرف الرحلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أناب اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس، السكرتير العام للمحافظة، لتوديع أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، اليوم، من ميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، وذلك استعدادًا للسفر لأداء مناسك الحج لهذا العام، وسط أجواء روحانية يسودها الفرح والدعوات الطيبة برحلة آمنة ومقبولة.

الفوج الأول والثاني من حجاج سوهاج

وأوضح المحافظ أن المحافظة قامت اليوم بتوديع فوجين من حجاج الجمعيات الأهلية، حيث يضم الفوج الأول 140 حاجًا وحاجة، بينما يضم الفوج الثاني 280 حاجًا وحاجة، بالإضافة إلى 8 مشرفين، من مختلف مراكز ومدن المحافظة، ليصل إجمالي عدد الحجاج هذا العام إلى 428 حاجًا وحاجة.

تسهيلات لنقل الحجاج إلى مطار الأقصر

وأضاف السكرتير العام أن المحافظة وفرت وسائل نقل مخصصة لنقل الحجاج من ميدان الشبان المسلمين إلى مطار الأقصر الدولي، لضمان وصولهم في المواعيد المحددة وتيسير إجراءات السفر دون أي معوقات، متمنيًا لهم رحلة حج ميسرة وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

توعية وإجراءات تنظيمية

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أنه تم توفير جميع التسهيلات اللازمة للحجاج بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية لتعريف الحجاج بمناسك الحج والالتزام بالضوابط والإرشادات الدينية والصحية لضمان أداء المناسك على الوجه الأمثل.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حجاج الجمعيات الأهلية موسم الحج السكرتير العام سوهاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
زووم

ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
محمد صلاح تحت "المجهر" في مواجهة ليفربول وأستون فيلا.. الليلة
رياضة محلية

محمد صلاح تحت "المجهر" في مواجهة ليفربول وأستون فيلا.. الليلة

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
"صاحب الاحتفال الشهير".. إمام عاشور يستقبل الطفل زين داخل منزله
رياضة محلية

"صاحب الاحتفال الشهير".. إمام عاشور يستقبل الطفل زين داخل منزله

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان