أناب اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس، السكرتير العام للمحافظة، لتوديع أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، اليوم، من ميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، وذلك استعدادًا للسفر لأداء مناسك الحج لهذا العام، وسط أجواء روحانية يسودها الفرح والدعوات الطيبة برحلة آمنة ومقبولة.

الفوج الأول والثاني من حجاج سوهاج

وأوضح المحافظ أن المحافظة قامت اليوم بتوديع فوجين من حجاج الجمعيات الأهلية، حيث يضم الفوج الأول 140 حاجًا وحاجة، بينما يضم الفوج الثاني 280 حاجًا وحاجة، بالإضافة إلى 8 مشرفين، من مختلف مراكز ومدن المحافظة، ليصل إجمالي عدد الحجاج هذا العام إلى 428 حاجًا وحاجة.

تسهيلات لنقل الحجاج إلى مطار الأقصر

وأضاف السكرتير العام أن المحافظة وفرت وسائل نقل مخصصة لنقل الحجاج من ميدان الشبان المسلمين إلى مطار الأقصر الدولي، لضمان وصولهم في المواعيد المحددة وتيسير إجراءات السفر دون أي معوقات، متمنيًا لهم رحلة حج ميسرة وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

توعية وإجراءات تنظيمية

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أنه تم توفير جميع التسهيلات اللازمة للحجاج بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية لتعريف الحجاج بمناسك الحج والالتزام بالضوابط والإرشادات الدينية والصحية لضمان أداء المناسك على الوجه الأمثل.





