الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 0
22:00

ليفربول

كرة اليد

مصر

27 30
19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

3 0
19:15

الفيحاء

الدوري السعودي

التعاون

1 1
21:00

الرياض

"وش السعد وأم حفيدي الغالي".. الحضري يحتفل بعيد ميلاد ابنته برسالة مؤثرة

كتب : نهي خورشيد

10:06 م 15/05/2026
    احتفال الحضري بعيد ميلاد شاهندة
    احتفال الحضري بعيد ميلاد شاهندة

احتفل عصام الحضري الحارس الأسطوري للنادي الأهلي ومنتخب مصر، اليوم الجمعة 15مايو الجاري بعيد ميلاد نجلته "شاهندة".


رسالة الحضري لـ شاهندة


وكتب الحضري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"أول فرحتي كنتِ ومازلتي وش السعد عليا مش بس بنتي الكبيرة انتي حبيبتي وأم حفيدي الغالي عيسى".


وأضاف:"فخور بيكي كأم و كبنت كل سنة وأنتِ منورة حياتنا بضحكتك يا شاهندة يا حبيبة بابا.. بحبك يا أجمل مامي في الدنيا".

احتفال الحضري بعيد ميلاد شاهندة
مشواره الحضري الأسطوري


ومثل الحضري خلال مسيرته الكروية العديد من الأندية الأفريقية والعربية ومنها الأهلي والزمالك والإسماعيلي، بجانب المريخ السوداني والتعاون السعودي.


وعلى الصعيد الدولي لعب الحضري بقميص منتخب مصر 159 مباراة بمختلف المحافل الدولية، حتى أعلن اعتزاله في 18 نوفمبر 2020.

