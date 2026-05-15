أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اختيار كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كواحدة من أفضل الأكاديميات التعليمية على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرتي “شتاء رقمي” و”كن مستعدًا”، بالتعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء وشركة سيسكو العالمية.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتعزيز قدرات الطلاب وتوفير فرص تدريبية معتمدة دوليًا، بما يواكب متطلبات سوق العمل العالمي، ويسهم في دعم مكانة مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

دعم متواصل لتأهيل الطلاب لسوق العمل

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تتطلع إلى مزيد من التعاون لدعم المبادرات الوطنية، وتأهيل المزيد من الطلاب للحصول على اعتمادات دولية في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، بما يعزز دور الجامعة كصرح أكاديمي رائد.

46 طالبًا يحصلون على الرخصة الدولية لسيسكو

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد قايد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن 46 طالبًا نجحوا في الحصول على الرخصة الدولية من شركة سيسكو كفني شبكات معتمد، مشيرًا إلى أن تكلفة الامتحان الواحد تبلغ نحو 7 آلاف جنيه، وقد تم توفيرها مجانًا عبر صندوق تطوير التعليم.

وأشار إلى أن هذا النجاح يُعد الثاني للكلية على التوالي، بعد اختيار الأكاديمية التدريبية العام الماضي كأفضل مركز لتأهيل الشباب بمهارات القرن الحادي والعشرين.

رؤية مصر 2030 وتأهيل الكوادر الرقمية

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، أمين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف اعتماد مليون شاب وفتاة حتى عام 2030، ضمن خطة طموحة بميزانية تقديرية تصل إلى 150 مليون دولار، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وبناء كوادر مؤهلة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.