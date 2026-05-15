18 مليون جنيه تعويضات.. نزع ملكية أراضٍ لمسار خط سكة حديد "بشتيل-الاتحاد"

كتب : محمد نصار

05:30 ص 15/05/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1030 لسنة 2026، والذي يقضي باعتبار مشروع ازدواج خط سكة حديد "بشتيل/الاتحاد" من أعمال المنفعة العامة.

ويأتي هذا القرار لتسريع وتيرة العمل في المشروع الذي يمتد نطاقه الجغرافي عبر محافظتي الجيزة والمنوفية.

التنفيذ المباشر ونزع الملكية

نص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وقد حددت المذكرة الإيضاحية قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية بنحو 18 مليون جنيه مصري، بناءً على التقرير الاستشاري للهيئة المصرية العامة للمساحة.

أهمية استراتيجية للممر اللوجستي

أوضحت وزارة النقل، في مذكرتها، أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

ويعد خط "بشتيل/الاتحاد" جزءًا محوريًا من "ممر القاهرة/ الإسكندرية اللوجستي" الذي يهدف إلى ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بالموانئ البحرية عبر وسائل نقل سريعة وآمنة.

وتم تكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للمشروع، وقد تطلب استكمال التنفيذ إزالة بعض التعارضات بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية، وهو ما استدعى صدور قرار النفع العام لضمان عدم توقف الأعمال الإنشائية.

وشمل القرار إرفاق 6 كشوف معتمدة بأسماء الملاك الظاهرين و6 خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالي للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لضمان حقوق المواطنين وسرعة صرف التعويضات.

