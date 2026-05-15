أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 16 مايو 2026 وحتى الأربعاء 20 مايو 2026، والتي تتسم بتباين واضح في درجات الحرارة ونشاط متقطع للرياح.

وتسود أجواء معتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، فيما يكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، مع اعتدال الأجواء ليلًا.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة نسبيًا خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح يوم السبت 16 مايو، خاصة جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

كما يتوقع أن يشهد يوم الأحد 17 مايو ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

ويستمر نشاط الرياح بشكل متقطع خلال الفترة من الإثنين 18 مايو وحتى الأربعاء 20 مايو على معظم أنحاء الجمهورية.