إعلان

تفاصيل زيارة مساعد رئيس روسيا لمركز المخاطر البحرية في الإسكندرية- صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

03:03 ص 30/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    زيارة مساعد رئيس روسيا لمركز المخاطر البحرية في الإسكندرية (4)
  • عرض 4 صورة
    زيارة مساعد رئيس روسيا لمركز المخاطر البحرية في الإسكندرية (3)
  • عرض 4 صورة
    زيارة مساعد رئيس روسيا لمركز المخاطر البحرية في الإسكندرية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الجنرال نيكولاي باتروشيف، مساعد رئيس روسيا الاتحادية ورئيس مجلس الملاحة البحرية، زيارة تفقدية موسعة لـ"مركز الحد من المخاطر البحرية" بالإسكندرية، في إطار زيارته الرسمية لمصر، إذ كان في استقباله الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المركز، للوقوف على القدرات التقنية والجاهزية المصرية في إدارة الأزمات والإنذار المبكر.

عرض تفصيلي لمنظومات الإنذار المبكر والذكاء الاصطناعي

قدم الدكتور عمرو زكريا حمودة عرضًا تفصيليًا للجنرال باتروشيف والوفد المرافق له حول آليات عمل المركز، موضحًا دوره المحوري كحائط صد لتأمين السواحل المصرية، وشمل الشرح كفاءة شبكة رصد موجات التسونامي، وكيفية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات اللحظية والنمذجة الرياضية للتنبؤ بحركة التيارات والمخاطر المحتملة بدقة فائقة.

إشادة روسية بالمستوى التقني وبحث آفاق الشراكة المستقبلية

وأبدى الجنرال باتروشيف إعجابه بالمستوى التقني المتطور للمركز في ربط التخصصات المرتبطة بالمخاطر البحرية، مؤكدًا حرص روسيا على تبادل الخبرات في مجال الملاحة الآمنة والجيوفيزياء البحرية.

وأشار إلى أن المركز سيكون شريكًا أساسيًا ضمن أنشطة "المركز الروسي المصري للدراسات البحرية" المزمع إنشاؤه، خاصة في جوانب نقل تكنولوجيا الرصد وبناء الكوادر.

توطين التكنولوجيا العالمية لدعم الاقتصاد الأزرق المستدام

من جانبه، أكد الدكتور عمرو زكريا حمودة، أن زيارة باتروشيف تفتح آفاقًا واسعة للتعاون التقني مع المؤسسات الروسية، مشيرًا إلى أن المركز يسعى دائمًا لتوطين أحدث التكنولوجيات لضمان حماية الاستثمارات الساحلية ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام، معتبرًا أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستعزز من ريادة المركز إقليميًا ودوليًا.

الدور الوطني للمركز التابع لمعهد علوم البحار والمصايد

يعد المركز، التابع للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الجهة الوطنية الرائدة في مراقبة وتحليل المخاطر البحرية وتطوير خرائط الإخلاء، ويعمل بالتنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية لضمان أمن وسلامة السواحل، مما يجعله ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي البحري المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيكولاي باتروشيف روسيا مركز الحد من المخاطر البحرية الإسكندرية الذكاء الاصطناعي المعهد القومي لعلوم البحار تسونامي الملاحة البحرية

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

