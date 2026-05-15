شهد افتتاح قاعة خبيئة معبد الأقصر داخل متحف الأقصر للفن المصري القديم لفتة إنسانية ومميزة، حيث أهدى الأثري حاتم الصغير نسخة من كتاب «خبيئة معبد الأقصر» إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحي، وذلك على هامش افتتاح القاعة بعد الانتهاء من أعمال تطويرها وتحديث العرض المتحفي بها.

كتاب يوثق اكتشافًا أثريًا تاريخيًا

يحمل الكتاب قيمة تاريخية كبيرة، إذ يوثق تفاصيل اكتشاف خبيئة معبد الأقصر الشهيرة التي عُثر عليها عام 1989 داخل ساحة معبد الأقصر، على يد الدكتور محمد الصغير، مدير آثار الأقصر الأسبق ووالد الأثري حاتم الصغير.

صور نادرة وكواليس تنشر لأول مرة

ويتضمن الكتاب مجموعة نادرة من الصور التي وثقت اللحظات الأولى للاكتشاف، وأعمال استخراج التماثيل والقطع الأثرية من باطن الأرض، إلى جانب كواليس وتفاصيل تُروى لأول مرة حول عملية الاكتشاف، والصعوبات التي واجهها فريق العمل وقتها، وكيف تحولت الخبيئة إلى أحد أهم الاكتشافات الأثرية في العصر الحديث بالأقصر.

توثيق علمي وشهادات تاريخية

كما يستعرض الكتاب شهادات ووثائق تاريخية مرتبطة بالاكتشاف، إضافة إلى معلومات تفصيلية عن القطع الأثرية التي ضمتها الخبيئة، والتي تنتمي إلى عصور فرعونية مختلفة، وتعكس عظمة الفن المصري القديم.

إشادة من وزير السياحة والآثار

وأعرب وزير السياحة والآثار عن تقديره لهذه الهدية القيمة، مؤكدًا أهمية توثيق الاكتشافات الأثرية المصرية وحفظ تفاصيلها للأجيال القادمة، خاصة تلك التي شكلت علامات فارقة في تاريخ العمل الأثري المصري.

افتتاح القاعة وعرض 26 قطعة أثرية

وجاء إهداء الكتاب بالتزامن مع افتتاح قاعة خبيئة معبد الأقصر بمتحف الأقصر، والتي تضم 26 قطعة أثرية من مقتنيات الخبيئة الشهيرة، بعد تطوير القاعة بأسلوب عرض حديث يبرز القيمة التاريخية والفنية للقطع المعروضة.