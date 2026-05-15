أجرى جون راتكليف، مدير الاستخبارات الأمريكية، زيارة تاريخية إلى هافانا لإجراء محادثات مع مسؤولين بارزين، في وقت تعاني فيه الجزيرة من أزمة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة حصار ترامب النفطي. وتُعد هذه الخطوة أول زيارة لمدير الوكالة منذ الثورة الشيوعية عام 1953.

شروط ترامب

وحمل راتكليف رسالة واضحة من الرئيس دونالد ترامب، مفادها أن واشنطن مستعدة لـ "المشاركة الجدية" في الملفات الاقتصادية والأمنية، شريطة أن تُجري هافانا "تغييرات جذرية"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ماهية هذه التغييرات، وفقًا لمسؤول في الاستخبارات الأمريكية صرح لوكالة رويترز.

رد كوبا

من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية في كوبا بيانًا أكدت فيه رغبة الطرفين في تطوير التعاون الثنائي بين وكالات إنفاذ القانون لخدمة أمن البلدين. وشددت هافانا على أنها لا تشكل أي تهديد للولايات المتحدة، رافضةً ادعاءات المسؤول الأمريكي بأن الجزيرة تمثل "ملاذًا آمنًا للخصوم".

رسالة الاستخبارات

وتسبب الحصار النفطي في انقطاعات متتالية للكهرباء واحتجاجات في هافانا، تزامنًا مع تهديدات متكررة بعمل عسكري.

وأثارت هذه اللهجة مقارنات مع تعامل واشنطن مع فنزويلا قبل عملية اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، ليتم التعاون لاحقًا مع الزعيمة الجديدة ديلسي رودريجيز.

وأشار ستيوارت رامزي، كبير مراسلي سكاي نيوز، إلى أن الحصار أسقط كوبا على ركبتيها، مؤكدًا أن جميع المؤشرات تدل على جدية الإدارة الأمريكية في محاولة الإطاحة بالحكومة الشيوعية.