نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف، قافلة طبية وتوعوية شاملة في قرية بني ماضي التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، بمشاركة عددا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، في إطار الدور المجتمعي للجامعة وخدمة القرى الأكثر احتياجًا.

1500 حالة في مختلف التخصصات الطبية

أكد الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن القافلة جاءت بالتعاون بين عدد من كليات الجامعة، شملت: "الطب البشري قسم الباطنة والأطفال، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التمريض، التربية، الآداب، علوم الإعاقة، الزراعة، الطب البيطري، علوم الأرض، والخدمة الاجتماعية".

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على نحو 1500 حالة في مختلف التخصصات، مع صرف الأدوية مجانًا للمرضى، في إطار دعم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين.

تحويل الحالات للمستشفى الجامعي لاستكمال العلاج

أوضح الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة دقيقة إلى المستشفى الجامعي لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم، بما يضمن تقديم رعاية طبية متكاملة.

خدمات بيئية وزراعية وتوعوية متكاملة

شملت القافلة أيضًا أنشطة خدمية وتوعوية متعددة، إذ قامت كلية علوم الأرض بإجراء قياسات لمياه الشرب داخل القرية، فيما قدمت كلية الزراعة إرشادات للمزارعين حول أفضل المحاصيل المناسبة لطبيعة الأراضي وطرق زيادة الإنتاجية.

ونظمت كليات التربية والآداب وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ندوات توعوية للأهالي، تناولت موضوعات تربوية ومجتمعية، وملف ذوي الإعاقة، وقضايا الأسرة، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي.

جامعة بني سويف تواصل دعم القرى الأكثر احتياجًا

تأتي هذه القافلة ضمن سلسلة القوافل التي تنفذها جامعة بني سويف في القرى والمناطق الريفية، دعمًا لجهود الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية والتوعوية، والارتقاء بمستوى المعيشة والوعي الصحي لدى المواطنين.